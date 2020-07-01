Рогозин пообещал провести россиянам на МКС интернет до конца года

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал независимый широкополосный интернет на российском сегменте МКС до конца 2020 года. Сейчас связь обеспечивают американцы.

«Мы запустили сейчас новые космические аппараты „Луч“. К концу этого года будет развернута широкополосная российская связь», — сказал Дмитрий Рогозин, его цитирует ТАСС.

По его словам, с проведением интернета Россия обеспечит себе независимость в этом вопросе.

В то же время глава Роскосмоса объявил, что традиционно между Россией и США существовало деление процессов. Например, РФ корректирует орбиту станции, а Штаты обеспечивают связь.

Рогозин рассказал о перспективах российского интернета после того, как Анатолий Иванишин признался, что использовал американскую связь, чтобы проголосовать онлайн. Российский космонавт первым в мире поучаствовал в национальном голосовании прямо на борту станции. Раньше за космонавтов голосовали по доверенности с Земли, так было и в этот раз для Ивана Вагнера.

Для связи с МКС используется американская система TDRS. Данные передаются при помощи одноименных спутников на геостационарной орбите.