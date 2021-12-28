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    28 декабря 2021, 01:23

    Рогозин показал пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

    Рогозин опубликовал в Twitter видео запуска ракеты-носителя «Ангара-А5»

    Александра Ломейко

    Взлет тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» сопровождали крики «Ура!». Видео испытательного пуска с Плесецка разместил в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    Корпорацию он поздравил с «успешным и безаварийным завершением пусковой кампании 2021 года».

    «Молодцы!» — заявил Рогозин, добавив ролик с взлетающей «Ангарой-А5».

    За кадром после отрыва ракеты-носителя от земли были слышны радостные возгласы и крики «Ура!».

    Запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Персей» осуществил боевой расчет космических войск вечером 27 декабря с космодрома Плесецк. Он прошел в штатном режиме.