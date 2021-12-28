Рогозин показал пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Взлет тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» сопровождали крики «Ура!». Видео испытательного пуска с Плесецка разместил в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Корпорацию он поздравил с «успешным и безаварийным завершением пусковой кампании 2021 года».

«Молодцы!» — заявил Рогозин, добавив ролик с взлетающей «Ангарой-А5».

За кадром после отрыва ракеты-носителя от земли были слышны радостные возгласы и крики «Ура!».

Запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Персей» осуществил боевой расчет космических войск вечером 27 декабря с космодрома Плесецк. Он прошел в штатном режиме.