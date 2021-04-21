Рогозин озвучил планы развития Роскосмоса на ближайшие годы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах по развитию корпорации на ближайшие годы. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он заявил, что необходимо оборудовать все орбитальные спутниковые группировки без использования зарубежной техники. «У нас есть по каждой орбитальной группировке планы поэтапные с выходом на полное замещение импортного оборудования», — сказал Рогозин. Он назвал важной задачей добиться независимости от иностранных технологий.