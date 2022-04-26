Рогозин оценил перспективы сотрудничества с Китаем по спутникам наблюдения и связи

Россия может расширить сотрудничество с Китаем по спутниковым навигационным системам ГЛОНАСС и Beidou. В частности, в совместную работу могут включить аппараты наблюдения и связи. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Госкорпорация и Комиссия по китайской спутниковой навигации ранее подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодополняемость работы космических аппаратов спутниковых навигационных систем.

«Сотрудничество между ГЛОНАСС и Beidou вполне может распространиться на группировки связи и наблюдения», — заявил Рогозин.

Китайская глобальная навигационная система Beidou начала работать летом 2020 года, когда на орбиту вывели последний из 55 спутников. Соглашение о взаимном сотрудничестве по взаимодополняемости спутниковых систем Россия и Китай подписали в феврале этого года. Космические аппараты станут обмениваться информацией для более точных данных для пользователей.