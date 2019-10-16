Рогозин оценил аварийность российских ракет словами «давно стоит и не падает»
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«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», — приводит РИА «Новости» слова Рогозина.
Он отметил, что различные поломки при запуске космической техники являются обычной практикой, которая существовала всегда. По словам главы госкорпорации, раньше об авариях просто не говорили.
В подтверждение своего заявления он привел данные, собранные еще во времена СССР. Тогда к Луне сделали 54 запуска ракет, но успешными из них оказались только 17.
Согласно отчету Роскосмоса, среднегодовой уровень аварийности постоянно сокращается. В 2019 году госкорпорация совершала запуски с замечаниями или переносила старты, но аварийных ситуаций не было.
Последняя авария произошла в России 11 октября 2018 года. Тогда космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг должны были отправиться в космос, но ракета-носитель «Союз-ФГ» была повреждена. В результате никто не пострадал, а космонавты вернулись на Землю.