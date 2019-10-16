Рогозин оценил аварийность российских ракет словами «давно стоит и не падает»

Российские космические корабли ломаются далеко не так часто, как многие думают. Высокая аварийность аппаратов — это лишь стереотип. Такое заявление сделал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», — приводит РИА «Новости» слова Рогозина.

Он отметил, что различные поломки при запуске космической техники являются обычной практикой, которая существовала всегда. По словам главы госкорпорации, раньше об авариях просто не говорили.

В подтверждение своего заявления он привел данные, собранные еще во времена СССР. Тогда к Луне сделали 54 запуска ракет, но успешными из них оказались только 17.

Согласно отчету Роскосмоса, среднегодовой уровень аварийности постоянно сокращается. В 2019 году госкорпорация совершала запуски с замечаниями или переносила старты, но аварийных ситуаций не было.

Последняя авария произошла в России 11 октября 2018 года. Тогда космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг должны были отправиться в космос, но ракета-носитель «Союз-ФГ» была повреждена. В результате никто не пострадал, а космонавты вернулись на Землю.