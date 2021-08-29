Рогозин не исключил существования жизни в космосе

Существование развитых инопланетных цивилизаций не подтверждается никакими фактами, но это не означает того, что жизни во Вселенной не существует вообще. Об этом в интервью «Газете.ru» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что, по его личным убеждениям, Вселенная бесконечна, поэтому есть шанс, что там может существовать жизнь.

«Эта жизнь необязательно должна быть в лице гуманоидов, это могут быть клетки, вирусы, растения, а могут быть и живые разумные существа», — не исключил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что этот вопрос продолжит волновать человечество, пока в космосе не найдут признаки жизни. Он добавил, что это одна из целей миссии на Марс, подготовленной российской госкорпорацией вместе с Европейским космическим агентством.

«Если мы ищем жизнь, значит, мы в это верим», — подчеркнул Рогозин.

Российско-европейский космический аппарат ExoMars запустили к Красной планете в 2016 году. После запуска спутник разделился на два зонда для исследования атмосферы Марса. В феврале этого года исследования показали, что в верхних воздушных слоях атмосферы Красной планеты обнаружили хлороводород. Вещество образовалось во время пылевой бури. Когда она улеглась, то хлороводород исчез.