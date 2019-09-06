Рогозин анонсировал создание «Союза-6»

По его словам, это будет еще одна ракета среднего класса.

Он пояснил, что на космодроме Байконур развернут комплекс «Байтерек», который будет использовать ракеты «Союз-5». После этого на ее базе создадут еще одну ракету среднего класса, которая получит название «Союз-6».

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О том, что Роскосмосу нужно сосредоточиться на создании ракеты-носителя среднего класса, заявил во время посещения космодрома Восточный президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что ее летные испытания должны начаться в 2022 году. Новую ракету планируют использовать в двух вариантах: для запуска на околоземную орбиту и в качестве ключевого элемента для создания носителя сверхтяжелого класса.

«Сразу хочу отметить следующее: при создании техники необходимо ориентироваться на обеспечение ее конкурентоспособности — как по техническим характеристикам, так и по цене. Причем это требование касается не только ракетных комплексов. Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса», — заявил президент.

Российский лидер отметил, что сегодня свои перспективные ракетные комплексы развивают многие страны. А Россия, несмотря на свои производственные проблемы, которые были и у других, всегда занимала лидирующие позиции. Поэтому основная задача сегодня не только их сохранить, но и приумножить.