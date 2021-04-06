«Родительский контроль» предложили установить на всех гаджетах в России

Функция «родительского контроля» должна присутствовать на всех гаджетах, которые продаются в России, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. Об этом сообщило агентство «Прайм».

«Штука крайне спорная, но, на наш взгляд, необходимая», — сказал Качанов.

По оценке Минцифры, все продаваемые в РФ гаджеты должны иметь функцию «родительского контроля». При этом владельцы устройств должны сами решать, нужно ли им активировать ее, отметил замглавы ведомства. Он подчеркнул, что каждый родитель должен выбирать сам, предоставлять ли своего ребенку полную свободу в интернете, или же ограничивать ее.

«Родительский контроль» позволит оградить детей от нежелательного контента, указал он. В школах детям нужно объяснять, что не все ресурсы одинаково полезны. По словам Качанова, школьники должны понимать, куда и как они передают свои персональные данные.

«Одно дело, когда ребенок оставляет свои данные для какого-либо образовательного сервиса, другое дело, когда он зашел на „все знакомства твоего района“», — объяснил он.

Ранее в Минцифры заявили, что предустановленные российские приложения на смартфонах не передают данные пользователей.