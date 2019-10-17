Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК

Компания Rockstar выпустила первый трейлер Red Dead Redemption 2 для ПК. В нем можно увидеть, как игра выглядит в разрешении 4K и с частотой обновления кадров 60Гц.

Версия для ПК будет отличаться улучшенной графикой и механикой. Кроме того, в игру добавили новые задания, дополнительное оружие, сюжетные линии и другой контент.

ПК-версия игры станет доступна уже 5 ноября 2019 года в магазине Epic Games. Скачать ее в Steam можно будет немного позже — в декабре. Найти игру на сервисе Google Stadia можно будет с 16 ноября.

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Сюжет Red Dead Redemption 2 разворачивается в конце XIX века. Один из главных героев — Артур Морган. Игроки могут исследовать за него открытый мир в сеттинге Дикого Запада. Версия для Xbox One и PS4 вышла 26 октября 2018 года. После релиза игра заработала огромную популярность.