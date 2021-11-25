Роботы-воспитатели появились в детских садах Южной Кореи

Пилотный проект по использованию роботов в детских садах запустили в Сеуле. Небольшие андроиды помогают детям петь, танцевать и дают уроки по приемам кунг-фу. Представитель мэрии столицы Южной Кореи Хан Дон Сог пояснил, что так детей готовят к высокотехнологичному будущему. Об этом сообщила газета The Guardian.

Всего в детские сады Сеула привезли 300 роботов Alpha Mini. Их используют в качестве наглядного пособия. Дети повторяют за ними танцевальные движения, учатся балансировать на одной ноге и отжиматься.

«В будущем очень важно знать, как управлять искусственным интеллектом и связанными с ним инструментами», — объяснил представитель мэрии Сеула Хан Дон Сог. Он добавил, что накопленный в детских садах опыт остается на всю жизнь, поэтому сейчас дети учатся заниматься и общаться с роботами.

Пока роботы Alpha Mini работают в группах с детьми от четырех до пяти лет. Сами воспитанники очень довольны тем, что «маленький учитель» выполняет их приказы. Они пояснили, что когда им хочется танцевать, то они просят робота включить им музыку и повторяют за ним его движения.