Роботы-учителя появятся в школах Сибири этой осенью

Роботов-учителей протестируют в сибирских школах осенью этого года. Они будут обучать учеников программированию, робототехнике и некоторым другим предметам.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора компании iVoice technology Андрея Заворина. Он уточнил, что испытания будут проходить до пяти роботов с последующей доработкой.

«За этот учебный год у нас должна быть полностью апробирована и внедрена программа по обучению», — подчеркнул эксперт.

Роботы будут использоваться как помощники педагогов и как учебные пособия для освоения языков программирования. Устройства могут управляться голосом и владеют несколькими иностранными языками. Заворин уточнил, что роботы могут применяться не только на уроках программирования, но и для изучения специальных предметов.

«Машинное обучение, нейронные сети, 3D-моделирование, вэб-программирование, дизайн», — перечислил он.

Также эксперт добавил, что устройства хороши для изучения языков и, в принципе, могут давать информацию по любому предмету. Также им можно найти применения и на внеклассной работе, например, при организации праздников.