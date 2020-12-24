«Роботы-психологи» начнут работать в банках с 2021 года

Банки планируют внедрить программы, которые будут считывать эмоции клиентов. Уже со следующего года роботы смогут делать это и во время телефонного разговора, и при посещении клиентом офиса банка.

Кредитные организации надеются, что автоматическое чтение эмоций поможет лучше расположить клиента к предложениям и повысит качество обслуживания, сообщила газета «Известия».

Алгоритмы также будут «давать подсказки» операторам, чтобы последние могли добиться большего расположения клиента. Такие технологии будут использоваться во время звонка в Сбербанке и во время общения с сотрудником отделения в банке «Открытие», рассказали изданию в этих кредитных организациях.

В банке «Хоум Кредит» хотят внедрить робота, который будет подсказывать операторам сценарии разговора. С помощью этой технологии можно будет выявить ключевые фразы в диалоге, понять потребности клиента, а также уловить насколько правильно сотрудник банка предлагает услуги.

Также кредитные организации планируют внедрить пилоты по распознаванию документов, алгоритмы по работе с новыми экосистемами и компьютерное зрение. В следующие два года банки из топ-30 планируют внедрить порядка 600 роботов.

В ближайшие два-три года крупные банки заменят половину пластиковых карт цифровыми. Так они сократят расходы на выпуск и выдачу карт. Клиентам тоже будет удобно. Им не придется ждать курьера, забирать «пластик» в офисе и активировать его в банкомате. Но есть и минусы: невозможность оплаты без смартфона, интернета или на старом терминале.