27 февраля 2020, 03:03
Роботы-полицейские будут патрулировать российские улицы
На коллегии МВД представили роботов-полицейских, которые будут помогать работе отделений и патрулировать улицы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на telegram-канал Life.Shot.
Один из роботов сделан похожим на человека. Он сможет идентифицировать людей и оказывать помощь в отделении.
Другая модель разработана для патрулирования улиц. Робот сможет развить скорость до 25 километров в час, а также самостоятельно задержать преступника.