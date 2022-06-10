Роботы по запросу властей будут искать незаконное видео в Сети

Незаконный визуальный контент в интернете в России будет отслеживать новая интеллектуальная система. Поставщика такого решения ищет подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), сообщили «Известия».

Как следует из конкурсной документации, стартовая цена разработки — 70 миллионов рублей. В документах указано, что итоги конкурса ГРЧЦ планирует подвести уже 30 июня.

Название создаваемой системы — ОКУЛУС. Из технического задания следует, что она будет анализировать не меньше 200 тысяч изображений в сутки, погрешность при этом будет составлять не выше 20%.

Система должна будет выявлять фото- и видеоматериалы террористической и экстремистской направленности, а также призывы к употреблению запрещенных веществ, к массовым беспорядкам и прочее.

ГРЧЦ также требует от разработчиков реализовать в ОКУЛУС распознавание текстовой информации на изображениях и кадрах видеоматериалов. К этому относится и расшифровка QR-кодов, переписки в чатах и каналах мессенджеров, надписи, URL-адреса, субтитры и другие опции.