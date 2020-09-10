Роботы обеспечат автономную логистику на складе Московского НПЗ
Роботов тестировали в выполнении различных типов задач по транспортировке грузов. Аппаратам потребовалось взаимодействовать с автоматизированными штабелерами. Задания от оператора склада машины получали в режиме реального времени по Wi-Fi благодаря интеграции со складскими системами управления.
Процесс доставки товара от ячейки хранения до окна выдачи происходит полностью в автономном режиме. Для безопасности работников склада все автономные машины оснастили сенсорами. Заметив человека в зоне видимости датчиков, они моментально прекращали движение платформы.
Для перевозки особо тяжелых грузов в испытаниях впервые применили российского робота с грузоподъемностью 1,5 тонны. Одним из его преимуществ стал аккумулятор большой емкости, который позволил аппарату действовать без подзарядки в течение восьмичасовой смены.
По результатам тестирования новых моделей роботов «Газпром нефть» планирует создать единую IT-платформу для управления всеми автоматизированными решениями цифрового логистического пространства.
Логистическое пространство
Новое логистическое пространство площадью 15 тысяч квадратных метров открыли на Московском НПЗ в начале 2020 года. Благодаря цифровизации процессов удалось на 40% оптимизировать площади хранения, ускорить доступ к товару и снизить затраты на складские операции до 30%.
Цифровое пространство объединяет автоматизированный склад-магазин, систему хранения и другие роботизированные технологии. Для удобства сотрудников в навигации применили технологии дополненной реальности, которые позволяют через очки с AR-гарнитурой моментально получать данные о расположении необходимой продукции.