Роботы обеспечат автономную логистику на складе Московского НПЗ

Испытания новых роботов для транспортировки грузов завершили в цифровом логистическом пространстве «Газпром нефти» на Московском НПЗ. Участие в тест-драйвах приняли автоматизированные платформы ведущих российских и зарубежных производителей. По итогам проекта выбрали перспективные решения для создания полностью автономной логистической системы.

Роботов тестировали в выполнении различных типов задач по транспортировке грузов. Аппаратам потребовалось взаимодействовать с автоматизированными штабелерами. Задания от оператора склада машины получали в режиме реального времени по Wi-Fi благодаря интеграции со складскими системами управления.

Процесс доставки товара от ячейки хранения до окна выдачи происходит полностью в автономном режиме. Для безопасности работников склада все автономные машины оснастили сенсорами. Заметив человека в зоне видимости датчиков, они моментально прекращали движение платформы.

Для перевозки особо тяжелых грузов в испытаниях впервые применили российского робота с грузоподъемностью 1,5 тонны. Одним из его преимуществ стал аккумулятор большой емкости, который позволил аппарату действовать без подзарядки в течение восьмичасовой смены.

По результатам тестирования новых моделей роботов «Газпром нефть» планирует создать единую IT-платформу для управления всеми автоматизированными решениями цифрового логистического пространства.

Логистическое пространство

Новое логистическое пространство площадью 15 тысяч квадратных метров открыли на Московском НПЗ в начале 2020 года. Благодаря цифровизации процессов удалось на 40% оптимизировать площади хранения, ускорить доступ к товару и снизить затраты на складские операции до 30%.

Цифровое пространство объединяет автоматизированный склад-магазин, систему хранения и другие роботизированные технологии. Для удобства сотрудников в навигации применили технологии дополненной реальности, которые позволяют через очки с AR-гарнитурой моментально получать данные о расположении необходимой продукции.