Роботы-курьеры начали развозить еду по Москве

Роботы компании «Яндекс» теперь работают курьерами. Они доставляют заказы в Москве. Пока такой услугой можно воспользоваться в деловом квартале «Белая площадь» или у метро «Белорусская».

Роботы привозят еду в такие места, как Boston Seafood & Bar, PRIME, PAUL, Cheese Connectiоn, Steak it Easy, «Марукамэ». Такие беспилотники предназначены для доставки небольших грузов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Зона доставки расширится с подключением к проекту новых ресторанов.

«Он (робот — прим. ред.) способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода, может работать и летом, и зимой и выполнять заказы в разных погодных условиях», — отметили в «Яндексе».

Чтобы получить еду от роботов, человек должен в приложении «Яндекс.Еда» выбрать такую доставку.

После этого нужно отслеживать маршрут робота до тех пор, пока он не приедет на место назначения. Обычно роверы сами планируют маршрут, оценивают обстановку на дороге и объезжают препятствия. Если свободного робота не будет, заказ доставит курьер.