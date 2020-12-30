Роботы Boston Dynamics станцевали под хит 60-х в новогоднем ролике

Компания Boston Dynamics выпустила к Новому году видео с танцующими под хит 60-х «Do You Love Me» роботами. В съемке задействованы четыре робота трех видов.

Танец начинают два человекоподобных робота Atlas, потом присоединяется робот-собака Spot, и в конце — робот на колесах Handle.

«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», — говорится в подписи к видео.

Видео собрало 2,5 миллиона просмотров. Роботы танцуют так хорошо, что людям можно было бы у них поучиться. В соцсетях не прошли мимо этого ролика и уже начали подставлять другие треки.

Русскоязычным пользователям Twitter герои ролика напомнили робота «Федора».

«Где-то зарыдал механический дырокол космонавт „Федор“», — написал пользователь под ником Starrain.

Но некоторые не на шутку взволновались. Пользователи считают, что у роботов от танцев до убийства людей — один шаг. Например, блогер doin_bitss уверен, что ничего радостного в этом событии нет.