Роботы Boston Dynamics станцевали под хит 60-х в новогоднем ролике
Танец начинают два человекоподобных робота Atlas, потом присоединяется робот-собака Spot, и в конце — робот на колесах Handle.
«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», — говорится в подписи к видео.
Видео собрало 2,5 миллиона просмотров. Роботы танцуют так хорошо, что людям можно было бы у них поучиться. В соцсетях не прошли мимо этого ролика и уже начали подставлять другие треки.
Русскоязычным пользователям Twitter герои ролика напомнили робота «Федора».
«Где-то зарыдал механический дырокол космонавт „Федор“», — написал пользователь под ником Starrain.
Но некоторые не на шутку взволновались. Пользователи считают, что у роботов от танцев до убийства людей — один шаг. Например, блогер doin_bitss уверен, что ничего радостного в этом событии нет.