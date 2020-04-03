Роботов возьмут на работу в России во время пандемии коронавируса

Южаков не уточнил, какое именно медицинское учреждение планирует устроить на работу робота.

«Робот-дезинфектор может автономно — находясь на дистанционном управлении — обрабатывать поверхности. С учетом его гусеничной платформы он может проникать в труднодоступные места, обходить препятствия, направлять башню в нужную сторону. Это абсолютно новая для нас история: мы буквально 2–3 недели назад этим занялись. Пока мы находимся только в процессе обсуждения новых контрактов, но опытный образец уже есть», — добавил председатель совета директоров.

Он заметил, что в настоящее время популярность подобных роботов остается небольшой, и пояснил, как они выглядят.

«Это стационарная стойка, которая бесконтактным способом измеряет температуру с точностью до двух десятых градуса, вносит данные в журнал или направляет в мессенджер ответственному человеку. Если температура выше, то соответствующие службы могут быть оповещены в режиме реального времени и человека отправят домой», — подчеркнул представитель компании.

По словам Южакова, «такие контроллеры температуры в перспективе могут появиться на входе везде, как рамки металлоискателя». Он убежден, что «это будет новый стандарт».