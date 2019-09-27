Роботов с человеческим лицом стали выпускать в Перми. Фото

Представители Promobot рассказали, что стоимость робота варьируется в пределах от 1,3 до трех миллионов рублей, все зависит от комплектации и сложности исполнения.

«Три заказа на изготовление антропоморфных роботов поступили из России, еще два — из Арабских эмиратов. Заказчиками являются мединститут, госструктуры, банки и частные лица», — сказали в ведомстве.

Первый прототип был представлен весной на форуме Skolkovo Robotics. Робот может копировать эмоции человека: двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», поддерживать разговор и отвечать на вопросы. По словам разработчиков, в робота заложено более 600 вариантов микромимики человека.