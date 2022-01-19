Роботов-курьеров заметили на улицах Мурино в Ленинградской области

На улицах Мурино в Ленинградской области местные жители заметили роботов-доставщиков «Яндекса». Проект был разработан еще летом 2020-го года, однако его запустили спустя полгода, написала «Политика сегодня».

Во время зимы роботов оснастили усиленной подвеской и колесами, помогающими передвигаться на обледеневших улицах. Местные жители уже заметили первых курьеров и поделились впечатлениями в социальных сетях.

«Робот застрял у светофора, не мог проехать из-за снега. Его прохожая женщина вытащила. Жалко малыша стало», «Надеюсь они на шипованной резине», «Жалко его: людей много вокруг — не проехать», — написали местные жители.

Несколько месяцев жители Санкт-Петербурга и Ленобласти страдают от неубранного снега. В коллапсе на дорогах коммунальные службы обвиняют водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники.