22 января 2021, 14:00
Робота-«змея» для ремонта подводных трубопроводов создали в Норвегии
Норвежская компания Eelume Subsea Intervention создала робота, который может автономно обслуживать и ремонтировать трубы под водой. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Уточняется, что «змей» способен выполнять свою работу на глубине до 500 метров. Также он может выполнять свои обязанности в течение полугода.
«Робот Eelume может работать автономно в воде, когда задачи будут поставлены с берега. В ответ устройство передает данные и видео, сделанные под водой», — рассказал представитель компании Пел Лиджебек.