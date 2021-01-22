Робота-«змея» для ремонта подводных трубопроводов создали в Норвегии

Уточняется, что «змей» способен выполнять свою работу на глубине до 500 метров. Также он может выполнять свои обязанности в течение полугода.

«Робот Eelume может работать автономно в воде, когда задачи будут поставлены с берега. В ответ устройство передает данные и видео, сделанные под водой», — рассказал представитель компании Пел Лиджебек.