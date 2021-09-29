Робота «Уран-6» впервые протестируют на российско-пакистанских учениях

Робот, представляющий из себя бронемашину весом шесть-семь тонн, впервые будет применен военными на российско-пакистанских учениях «Дружба-2021», которые проходят в Краснодарском крае. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Урану-6» предстоит преодолеть взрывные заграждения и разминировать эти объекты. Комплексом можно управлять дистанционно с помощью пульта. Военных из Пакистана познакомили с новой техникой и научили ей управлять.

Также на учениях проведут занятия по электрическому способу взрывания элементов конструкций из различных материалов. Военным покажут установку противопехотных и противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и невзрывных заграждений.

В учениях приняли участие околои100 российских военных и примерно столько же военнослужащих из Пакистана.