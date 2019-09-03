Робота «Федора» подготовили к возвращению на Землю

Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов перенесли робота «Федора» после завершения эксперимента в космический корабль «Союз». Андроида подготовили к отправке на Землю.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на NASA, которое ведет трансляцию переговоров космонавтов с Центром управления полетами, робота посадили на место и укрепили.

Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС Подробнее

«„Федора“ мы победили, усадили в кресло. Закрепили его металлическим наколенником, притянули все локти. Там, где нужно, в пазы вставили», — приводит агентство слова Овчинина.

Эксперимент с участием «Федора» космонавты проводили три дня. Скворцов при помощи экзоскелета управлял механизмом, находившимся в другом отсеке, а Овчинин контролировал выполнение андроидом операций.

«Федор» попал на борт МКС не с первого раза, а после повторной стыковки «Союза МС-14» со станцией. Причиной второй попытки стыковки стали технические неполадки.

В космос «Федор» отправился утром 22 августа с космодрома Байконур в Казахстане. Робот вернется на Землю 7 сентября.