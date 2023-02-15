Технологии 15 февраля 2023, 12:15 Робота-дезинфектора спроектировали в Уфимском государственном нефтяном техническом университете

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Студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета в рамках стартапа спроектировали высокомобильного робота-дезинфектора. Об этом написал RT.

Как рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы, робот имеет генератор озона, который способен дезинфицировать труднодоступные места.

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В роботе также установлены камера, средство связи, датчики, бесконтактная зарядка. Стоимость устройства не будет превышать 150 тысяч рублей.

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«При возможном попадании человека в зону ответственности робота он прекращает выработку озона и подает сигнал тревоги, чтобы тот покинул территорию обработки», — рассказал лидер проекта Павел Хлюпин.

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