Робота Atlas научили делать кувырок и прыжки вокруг себя. Видео

Инженеры из американской компании Boston Dynamics обучили человекоподобного робота Atlas новым действиям. Теперь он умеет стоять на руках, кувыркаться и подпрыгивать с оборотом вокруг своей оси на 360 градусов.

Интересно, что каждое упражнение андроид заканчивает поднятием рук вверх. Этот жест обычно делают профессиональные гимнасты.

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Создатели Atlas отметили, что уникальны не действия робота, а усовершенствованные программные коды и алгоритмы. Именно они позволяют андроиду выполнять новые трюки.

Специалисты добавили, что роботу больше не нужна пауза между двумя действиями. Достичь этого ему помог прогнозирующий контроллер. Программа отслеживает действия Atlas.

Компания заметила прогресс в обучении Atlas. Тем не менее американские инженеры подчеркнули, что роботу все еще свойственны ошибки.