Робот-вездеход «Скарабей» использовали при проверке школы в Мариуполе

Перед 1 сентября специалисты международного противоминного центра оборонного ведомства России занимаются проверкой школ в Мариуполе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По данным издания, при проверке саперы используют инженерные роботы-вездеходы «Скарабей». Этот досмотровой комплекс позволяет оператору и саперу безопасно исследовать всю территорию.

«Скарабей» представляет собой платформу на колесах. На ней размещены тепловизор, микрофон и видеокамеры высокого разрешения. Дистанция управления и получения изображения достигает 250 метров.