Робот-собака Spot обзавелся рукой. Видео

У робопса Spot появилась рука-манипулятор. Благодаря этому функционал машины существенно расширился.

Видео с новым функционалом робота-собаки Sроt опубликовала в YоuТubе компания Boston Dynamics. В ролике показано, как машина поднимает с пола грязные вещи и складывает в корзину, убирает в комнате, открывает двери, переключает рубильник на электрощите, работает в саду и тащит тяжелый шлакоблок.

Движения руки и тела робота координируются автоматически. Поведение робота программируется с помощью нового API, позволяющего выполнять команды как в автономном режиме, так и при прямом контроле владельца робота с помощью планшета.

Полноценная презентация нового функционала собаки Spot пройдет 3 февраля. Продажи робота начались в прошлом году. Игрушка обойдется в 75 тысяч долларов. В компании Boston Dynamics сообщили, что продали 260 подобных машин. В январе этого года одного такого робота купил российский «Сбер».

В конце прошлого года владельцы Hyundai Motor выкупили американскую инженерную компанию Boston Dynamics. Сумма сделки составила 921 миллион долларов.