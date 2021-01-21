Робот-собака из Boston Dynamics завелся в России

Робот-собака от Boston Dynamics появился в России. Его приобрел «Сбер». Компания планирует на нем изучать поведение роботов и взаимодействие с человеком.

Boston Dynamics начала мелкосерийное производство робота под именем Spot в 2019 году. Первые прямые продажи стартовали в июне 2020 года. Его стоимость на тот момент оценивалась в 74,5 тысячи долларов. Это больше 5,5 миллиона рублей.

Первым покупателем робота стала строительная компания HoloBuilder. Роботособака помогала при строительстве аэропорта в Сан-Франциско. Управляемый удаленно Spot помог геодезистам автоматизированно провести замеры земли.

Робот-собака может осматривать объекты в труднодоступных или опасных местах, перевозить грузы в неисследованной местности, автоматизировать сбор данных с сайта. Spot может подниматься по лестницам и преодолевать пересеченную местность.

Недавно свой робот появился у департамента здравоохранения Москвы. Ведомство приобрело «Архимеда», который умеет измерять давление, сатурацию и пульс.