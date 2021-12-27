Робот-прокурор будет работать в Китае

Китайские ученые создали робота-прокурора, который с точностью до 97% предъявляет обвинения на основе устного описания дела. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на местные СМИ.

Новую разработку уже протестировали в прокуратуре района Пудун в Шанхае. По словам ученых, робот поможет снизить нагрузку на прокуроров, дав им возможность сосредоточиться на более сложных делах.

Электронный прокурор сможет выдвигать обвинения по восьми преступлениям: мошенничество с кредитными картами, организация азартных игр, опасное вождение, умышленное нанесение травм, воровство, развязывание ссор и провоцирование неприятностей.

Робот был создан на основе 17 тысяч дел, рассмотренных в Китае с 2015 по 2020 год.