Робот-маникюрщик вышел на работу в США

В одном из маникюрных салонов Сан-Франциско начал работу робот. Об этом рассказал ОТР.

Робот не человекоподобный — внешне он напоминает кофемашину. Его преимущество перед живыми мастерами в том, что он очень быстро наносит покрытие на ногти клиентов.

«Робот создает 3D-модель вашего ногтя, оценивает её, определяет границы с точностью до миллиметра. А затем в этих границах наносит лак, делая это ювелирно и очень аккуратно», — рассказала Ренука Апт, автор проекта.

Живые мастера маникюра конкуренции с роботом не боятся: все-таки он не может заменить их, предоставив клиентам полный спектр услуг.

«Я не боюсь конкуренции со стороны роботов. Мы же не только красим ногти, у нас полный спектр услуг, включая обработку пальцев. Кроме того, мы можем не только создавать полностью уникальный нейл-арт, но клиенты приходят к нам поговорить, мы поднимаем им настроение и даем возможность почувствовать себя прекрасными. А робот этого не может», — поделилась мастер маникюра Эсташа Гудвин.