Робот «Федор» выбрался из «Союза» и спрятался в кофр. Видео
На кадрах видно, как робота с помощью тросов достают из «Союза». В операции участвовали два человека.
«Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы. Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета», — позже написал «Федор» в Twitter.
К посту он прикрепил несколько новых фото.
Российский антропоморфный робот SkybotF850, известный под именем «Федор», отправился в космос на корабле «Союз МС-14» 22 августа. К МКС «Союз» смог пристыковаться только 27 августа со второй попытки.
Во время пребывания на Международной космической станции робот в режиме копирования собрал несколько электросоединений. Он имитировал ремонт кабелей на внешнем контуре станции. На Землю «Федор» вернулся 7 сентября. «Союз МС-14» приземлился в Казахстане.