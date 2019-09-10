Робот «Федор» выбрался из «Союза» и спрятался в кофр. Видео

Робот «Федор» не перестает радовать новыми твитами. Во вторник, 10 сентября, он запостил видео, где его достают из «Союза МС-14». Этот космический корабль вместе с «Федором» несколько дней назад вернулся из космоса.

На кадрах видно, как робота с помощью тросов достают из «Союза». В операции участвовали два человека.

«Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы. Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета», — позже написал «Федор» в Twitter.

К посту он прикрепил несколько новых фото.

Российский антропоморфный робот SkybotF850, известный под именем «Федор», отправился в космос на корабле «Союз МС-14» 22 августа. К МКС «Союз» смог пристыковаться только 27 августа со второй попытки.

Во время пребывания на Международной космической станции робот в режиме копирования собрал несколько электросоединений. Он имитировал ремонт кабелей на внешнем контуре станции. На Землю «Федор» вернулся 7 сентября. «Союз МС-14» приземлился в Казахстане.