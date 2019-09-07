Робот Федор вернулся на Землю

Первый побывавший в космосе российский антропоморфный робот SkybotF850 известный под именем Федор вернулся с МКС на Землю на корабле «Союз МС-14».

«Союз» с роботом «Федором» на борту отстыковался от МКС Подробнее

Как сообщил «Роскосмос», аппарат пилотируемого корабля совершил посадку в казахской степи в 00:32 по московскому времени юго-восточнее города Жезказгана.

Робот Федор вылетел на МКС 22 августа и пристыковался к ней через пять суток со второй попытки. Во время пребывания на станции он провел в экзоскелете несколько тренировок. Например, робот в режиме копирования собрал несколько электросоединений. Федор имитировал ремонт кабелей на внешнем контуре станции.