Робот Федор отправится на Луну и Марс. Боятся ли космонавты такой конкуренции?

Сможет ли робот заменить космонавта? Федор, который уже побывал на Международной космической станции, теперь собрался на Луну и Марс. Такой пост он опубликовал в своем микроблоге. Однако, корреспондент «360» решила пообщаться с одним из опытных космонавтов Александром Калери и узнать его мнение по этому поводу.

Источник фото: телеканал «360»

Встреча с Александром Калери прошла в музее РКК «Энергия» — здесь он работает всю жизнь, а также в доме-макете станции МИР.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Калери был на МИРе трижды. Этот макет, кстати, строили для некоторых испытаний будущей станции, а потом в нем же готовили экипажи к будущим полетам. И он — один из последних людей, который ее посещал — 19 лет назад. До сих пор помнит, с чего начиналось каждое утро его космической командировки.

Источник фото: телеканал «360»

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Почти 779 суток в космосе, из них 25 часов он провел за бортом. И ни одного похожего дня. Все составлено из мелочей и воспоминаний — о людях в космосе и на Земле.

«У меня, я могу сказать, из 5 выходов 3 мы не готовились на Земле по этим задачам. Вся необходимость возникала в полете и мы готовились в полете», — рассказывает космонавт, герой России, руководитель летно-космического центра РКК «Энергия» Александр Калери.

Но опыт, знания, тренировки и смекалка всегда помогали справиться с самыми сложными задачами. Так, он потушил пожар на станции. Неизвестно, как бы повел себя в такой ситуации робот.

Источник фото: телеканал «360»

А ведь сейчас все только и говорят, что о Федоре — том, который уже побывал в космосе и который в будущем заменит живых космонавтов в особо сложных и опасных заданиях.

Не нужно соревноваться с автоматом, где-то он лучше человека. И это нужно отдать ему, но где-то автомат просто не тянет. Вот там человеческое нужно взять себе Александр Калери космонавт, герой России, руководитель лётно-космического центра РКК «Энергия»

Источник фото: телеканал «360»

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«Безусловно, роботы хороши пока, как мы их понимаем, они могут хорошую замену человеку представлять, когда работа строго регламентирована, когда нет больших вариаций и непредвиденных отклонений», — говорит Александр.

Так что, успокаивает Александр Юрьевич, будущее за узкими специалистами. Осваивать другие планеты должны все же не роботы, а люди.

Источник фото: телеканал «360»

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«Никакой автомат здесь человека не заменит. Можно собрать море информации, но осмыслить ее может только человек. И причем я не уверен, что человек Земли, который вырос на Земле и никогда не был в тех условиях», — говорит Александр.

Робот Федор уже собрался на Луну и Марс. Он опубликовал пост в своем микроблоге, также он предлагал создать колонии роботов-аватаров для покорения планет Солнечной системы.