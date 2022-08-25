Робот-экскурсовод и робот-полицейский могут появиться в России

В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали, что в России в скором времени могут появиться роботы-экскурсоводы, а также роботы, умеющие вычислять преступников. Об этом написал RT.

Разработка проекта «Робот-помощник Мехон» принадлежит команде студентов из Дальневосточного федерального университета.

По словам руководителя программы Арсения Кушнира, такие роботы смогут передвигаться в пространстве, в автоматическом режиме строить карту помещений и работать до 12 часов на одном заряде.

«Робот сможет ответить на ряд вопросов или же показать, как пройти, например, к библиотеке. Компании — обладатели роботизированной платформы смогут использовать ее для проведения экскурсий на предприятиях, а также для ассистирования административному персоналу», — добавил он.

На данный момент проект находится на стадии разработки. Для производства роботов требуются импортные комплектующие, однако в ближайшем будущем планируется производить платформу из российских деталей.