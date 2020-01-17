Робот-чиновник появился в администрации Перми

Робот-чиновник начал работать в администрации губернатора Пермского края. Необычный сотрудник выдает пропуска посетителям, записывает их на прием и консультирует.

В пресс-службе губернатора пояснили, что сейчас проходят технические тесты и точная настройка «механического консьержа». Об этом в ведомстве сообщили РИА «Новости».

Там уточнили, что пока роботу не дали имя — его придумают после завершения тестирования.

Компания-производитель не рекомендует называть робота по имени и отчеству, они предлагают к названию бренда присоединить робототехнический корень «бот», «трон», «прайм», «дроид» и отнестись к выбору имени с полной серьезностью, чтобы он был максимально эффективен пресс-служба губернатора.

Егор Умнов, пресс-секретарь компании «Промобот», где был изготовлен робот, рассказал агентству, что именно входит в обязанности нового необычного сотрудника. Он пояснил, что механический «чиновник» будет встречать всех гостей администрации и предлагать им свою помощь. Всех желающих попасть на прием он самостоятельно запишет. Если посетитель пришел по записи, ему нужно будет сканировать свой паспорт и забрать у робота пропуск — на это потребуется всего шесть секунд. Если визитер пришел без предварительной договоренности, робот свяжется с секретарем и узнает, может ли чиновник сейчас принять гостя.

В пресс-службе губернатора уточнили, что робот стоил два миллиона 365 тысяч рублей.