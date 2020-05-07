07 мая 2020, 20:55
Робот-бухгалтер появился на одном из уральских предприятий
15 программных роботов начали использовать в работе ООО «ММК-Учетный центр». Один из них оформляет справки по форме 2-НДФЛ для сотрудников. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
В пресс-службе компании уточнили, что «заявки на получение справки по-прежнему оформляются работниками Группы ПАО „ММК“ через мобильное приложение „Мой ММК“, а вот далее запрос попадает не к бухгалтеру, а к цифровому помощнику — программному роботу».
В результате бухгалтеру нужно только проверить подготовленную роботом справку, подписать ее и выдать.