Робот-бухгалтер появился на одном из уральских предприятий

В пресс-службе компании уточнили, что «заявки на получение справки по-прежнему оформляются работниками Группы ПАО „ММК“ через мобильное приложение „Мой ММК“, а вот далее запрос попадает не к бухгалтеру, а к цифровому помощнику — программному роботу».

В результате бухгалтеру нужно только проверить подготовленную роботом справку, подписать ее и выдать.