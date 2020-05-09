Робот Boston Dynamics приступил к патрулированию парка в Сингапуре. Видео

С 8 мая робот-собака Spot от американской компании Boston Dynamics начал патрулировать парк в Сингапуре, чтобы проверять дистанцию между гуляющими людьми. Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 одиночные прогулки и пробежки там не запрещены.

Как сообщило издание The Verge, две недели несколько часов в день робопес будет напоминать посетителям о необходимости соблюдать меры безопасности. Он может транслировать записанное сообщение, и с помощью камеры оценивать расстояние между людьми. Власти Сингапура пообещали, что робот не будет собирать личные данные или использовать записанное видео для идентификации людей.

Spot управляется дистанционно, но имеет встроенные датчики для предотвращения столкновений. Если испытания пройдут успешно, он начнет ежедневно патрулировать парк, в особенности, в часы максимального количества посетителей.

Сингапурские власти отмечают, что использование робота снижает риск заражения коронавирусом и уменьшает потребность в рабочем персонале. Возможно, Spot выйдет и на улицы города.

Boston Dynamics объявила о начале продаж серийной версии робота Spot в сентябре 2019 года. Для массового потребителя он пока недоступен, и продается только компаниям.