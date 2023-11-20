Технологии 20 ноября 2023, 15:55 Роборука начнет печатать новые ткани на пациентах с язвами и ожогами в СамГМУ

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Руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ на базе СамГМУ, директор НИИ «БиоТех» СамГМУ Лариса Волова в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что специалисты университета начали обучать роборуку печати тканей прямо на пациентах с ожогами и язвами.

Роборука оснащена противоаллергенными гидрогелями и биочернилами, которые по своему составу наиболее адаптированы к тканям пациента.

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Волова уточнила, что с помощью подборки медики смогут лечить сложные и обширные ожоги, язвы и повреждения тканей.