Робопес с базукой отказался давать лапу на форуме «Армия-2022». Зато выполнил команду лежать

Робопес с базукой на спине произвел фурор среди посетителей форума «Армия-2022». Братьев наших меньших любят все, они никого не могут оставить равнодушными, даже если сделаны из металла и серьезно вооружены.

Роботизированный комплекс М-81 представили специалисты АО «Интеллект машин». Пес-робот может работать в зоне чрезвычайных ситуаций, его могут применять для прохода по завалам, доставки медикаментов. Помимо этого, он умеет вести прицельный огонь, транспортировать оружие и боеприпасы, патрулировать территорию, сообщил представитель компании в беседе с РИА «Новости».

Корреспондент «360» попробовал дать робопсу несколько простых команд. Но он понял не все. Лапу давать и сидеть отказался, но с командой «лежать» справился.