Технологии 26 июля 2023, 08:20 РЛС с функцией подавления мини-дронов создали в России «Росэлектроника»: РЛС для подавления мини-дронов представят к концу третьего квартала Freepik

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Холдинг «Росэлектроника» представит радиолокационную станцию (РЛС) с функцией обнаружения и подавления мини-дронов уже к концу третьего квартала 2023 года. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

По его словам, завод создал портативную многофункциональную РЛС весом не более 25 килограммов для защиты объектов критически важной инфраструктуры от беспилотников и для обнаружения наземной техники и надводных целей. Прибор сможет различать даже самые сложные объекты, в том числе маленькие гражданские коптеры. Комогорцев отметил, что на данный момент одна из самых маленьких целей, которые обнаружил комплекс, — дрон размером 16 на 20 сантиметров.

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Изобретение важно в свете того, что мини-дроны могут быть опасны на поле боя, их даже могут применить в террористической деятельности. Они могут нести гранаты, взрывчатку, используются для разведки.

Работа над радиолокационной станцией уже вышла на финальный этап.

Ранее стало известно, что в России создали мини-РЛС специально для обнаружения надводных дронов.