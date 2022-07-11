Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Depositphotos. Об этом стало известно из записи в реестре на сайте ведомства.

РКН заблокировал сайт Depositphotos на основании закона, который регламентирует ограничения доступа к ресурсам, содержащим призывы к экстремизму и беспорядкам.

Решение об ограничении доступа к сайту принято Генпрокуратурой РФ 1 июля, передал ТАСС.

Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкого издания Die Welt, писала газета «Известия». Генпрокуратура выступила с таким требованием на основании регламента блокировки сайтов с призывами к экстремистским действиям и незаконным акциям.

В конце июня РКН ограничил доступ к сайту британской газеты The Daily Telegraph, писало РИА ФАН. Позже в ведомстве пояснили ТАСС, что причиной блокировки стало распространение недостоверной информации о проведении российской спецоперации на Украине.