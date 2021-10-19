РКН взыщет с Google оборотные штрафы

Роскомнадзор планирует через суд взыскать с корпорации Google оборотные штрафы за повторное неудаление противоправного контента. Об этом заявил замглавы РКН Вадим Субботин, написал ТАСС.

«Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации», — заявил Субботин, объясняя претензии РКН.

Составление протоколов по оборотным штрафам для Google планируется уже 27 октября.

Сумма штрафа может составит от 5 до 10% годовой выручки Google. Окончательное решение по размеру взыскания примет суд.

Первый в истории протокол для взыскания оборотного штрафа Роскомнадзор оформил 5 октября в отношении компании Facebook. Причиной стало нарушение требования об удалении запрещенных материалов. Во-первых, удалили не весь контент, который вызвал нарекания. Кроме того, некоторые публикации убрали с опозданием.

О планах начать применять к американским IT-гигантам оборотные штрафы за неисполнение требований об удалении контента в Роскомнадзоре сообщали в сентябре. Помимо Gооglе и Fасеbооk, среди нарушителей также упомянули Twitter.