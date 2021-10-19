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    19 октября 2021, 11:34

    РКН взыщет с Google оборотные штрафы

    Замглавы Роскомнадзора Субботин заявил о планах взыскать с Google оборотные штрафы через суд

    Александр Блинов

    Роскомнадзор планирует через суд взыскать с корпорации Google оборотные штрафы за повторное неудаление противоправного контента. Об этом заявил замглавы РКН Вадим Субботин, написал ТАСС.

    РКН взыщет с Google оборотные штрафы

    «Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации», — заявил Субботин, объясняя претензии РКН.

    Составление протоколов по оборотным штрафам для Google планируется уже 27 октября.

    Сумма штрафа может составит от 5 до 10% годовой выручки Google. Окончательное решение по размеру взыскания примет суд.

    Первый в истории протокол для взыскания оборотного штрафа Роскомнадзор оформил 5 октября в отношении компании Facebook. Причиной стало нарушение требования об удалении запрещенных материалов. Во-первых, удалили не весь контент, который вызвал нарекания. Кроме того, некоторые публикации убрали с опозданием.

    О планах начать применять к американским IT-гигантам оборотные штрафы за неисполнение требований об удалении контента в Роскомнадзоре сообщали в сентябре. Помимо Gооglе и Fасеbооk, среди нарушителей также упомянули Twitter.