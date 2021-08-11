РКН удалил суицидальные хештеги из TikTok

Роскомнадзор добился от ТikТоk удаления суицидального контента. По требованию РКН на платформе были заблокированы хештеги с тематикой «синего кита». Об этом написала газета «Известия».

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) направила регулятору обращение о суицидальных публикациях в соцсетях в конце июля. АППСИМ в том числе обратила внимание на хештеги в TikTok, которые можно было отнести к тематике «групп смерти». В Роскомнадзоре в ответ на обращение заявили, что из соцсети было удалено 11 таких хештегов.

В TikTok и Instagram также были удалены посты, содержащие суицидальный контент. Издание отметило, что такие публикации теперь блокируют по решению не только РКН, но и Роспотребнадзора. И именно по решению санитарного ведомства страницы этих соцсетей были внесены в Единый реестр запрещенной информации.

РКН борется с «группами смерти» уже пятый год. На сегодняшний день ведомство выявило уже около 10 тысяч таких сообществ, страниц пользователей и постов.

Онлайн-галерея DeviantArt ранее вышла на связь с РКН и начала удалять запрещенный контент, из-за которого ресурс был заблокирован в РФ.