РКН рассказал, что именно замедлилось в Twitter

Роскомнадзор сообщил, что замедление работы Twitter в России коснулось только фото- и видеоконтента. Ограничений на скорость передачи текста не будет, заверили в ведомстве. Об этом сообщил ТАСС.

РКН с 10 марта принял меры по замедлению работы Twitter на 50% стационарных и 100% мобильных устройством. Решение было принято в связи с нарушениями законодательства. В ведомстве подчеркнули, что если Twitter не удалит публикации с запрещенным контентом, площадку микроблогов могут полностью заблокировать в РФ.

Российские пользователи ранее пожаловались на медленную загрузку фотографий и видео в Twitter.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков ранее в беседе с «360» указал, что поведение американской соцсети в России стало полной наглостью. По его словам, в Twitter почувствовали свою безнаказанность и начали игнорировать требования властей.

После того, как РКН объявил о замедлении Twitter, в России прекратили работать сайты ряда государственных ведомств, часть из которых до сих пор не отвечает.