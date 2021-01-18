РКН проверит сведения о сотовых абонентах и создаст поискового робота

В Роскомнадзоре займутся цифровой трансформацией. Ведомство подготовило соответствующую программу и создаст в ближайшие три года несколько новых информационных систем.

Среди нововведений, на которые обратил внимание сайт РБК, указана система мониторинга проверки сведений о фактических абонентах сотовой связи. На эти цели в РКН планируют за указанный срок направить 386,5 миллиона рублей.

Кроме того, в ведомстве займутся разработкой системы прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве. Ее заказчиком выступит ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), находящийся в ведомстве Роскомнадзора. Проект оценивается в 615 миллионов рублей, и средства на него еще предстоит найти.

ГРЧЦ выступит как заказчик еще одной системы — универсального поискового робота. Обойдется он бюджету в 771,4 тысячи рублей. Привлечь в проект потребуется еще 28,9 миллиона.

В программе ведомства не уточняется, какие функции Роскомнадзор собирается возложить на указанные системы. Их развитие предусмотрено «плановой модернизацией инфраструктуры» надзорного органа. Применение новых технологий в РКН объяснили необходимостью эффективно решать задачи, которые имеют отношение к «защите интересов граждан, общества и государства».