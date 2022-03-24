РКН призвали разобраться с фейками о смертях российских звезд на YouTube

Лига безопасного интернета пожаловалась в Роскомнадзор на засилье фейковых роликов о смерти известных россиян в YouTube. РКН призвали обратить внимание на эту ситуацию и принять меры, сообщила ТАСС глава организации Екатерина Мизулина.

Российские СМИ на YouTube повально заблокированы, и теперь, когда люди пишут в поиске их названия, то вместо этого, по словам Мизулиной, им показывают фейковые ролики о смертях звезд эстрады, телевидения. Например, о том, что якобы умерла Алла Пугачева.

«Ситуация вызывающая. <…> Видеохостинг не принимает никаких мер по удалению подобных недостоверных роликов», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

Такие же ложные сообщения есть о смерти Леонида Якубовича, Владимира Жириновского, Дианы Арбениной, Андрея Малахова, Максима Галкина, Валерии, Бориса Корчевникова.

РКН попросили обратить внимание на эту вопиющую ситуацию и срочно принять меры, сказала глава Лиги безопасного интернета.

Ранее Мизулина призвала рассмотреть вопрос о признании блогера Юрия Дудя иноагентом.