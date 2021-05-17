РКН пригрозил замедлить YouTube и Facebook

Роскомнадзор может замедлить в РФ трафик видеохостинга YouTube и социальной сети Facebook, если с площадок не удалят запрещенный контент. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Роскомнадзор заявил, что к YouTube и Facebook могут применить санкции, так как на этих площадках выявили случаи размещения противоправных материалов. Если платформы не примут нужные меры, их трафик могут замедлить.

РКН в понедельник объявил о частичном снятии ограничений с соцсети Twitter. После того как администрация сервиса микроблогов вычистила более 91% запрещенной информации, в ведомстве это оценили и решили, что блокировать Twitter пока не будут. Замедление трафика частично сняли — его сохранили на мобильных устройствах, но зато на компьютерах теперь все «летает» так же, как раньше.

Над Fасеbооk в России между тем нависли штрафы, общая сумма которых может достигать 56 миллионов рублей. Их могут взыскать с компании за отказ удалять противоправный контент. Решение будет принимать мировой суд Таганского района Москвы, куда РКН направил уже 12 административных протоколов.