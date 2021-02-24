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    24 февраля 2021, 20:13

    РКН потребовал у Twitter объяснить блокировку аккаунтов «госорганов»

    Нина Петлинова

    Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки аккаунтов, которые социальная сеть заблокировала за «пророссийскую пропаганду». Ведомство также велело социальной сети разъяснить причины блокировки, доказав связь аккаунтов с госорганами.

    Об этом сообщил Роскомнадзор на своем сайте.

    «24 февраля Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter, Inc с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», — сказано в сообщении.

    В ведомстве отметили, что потребовали у социальной сети подтвердить связь заблокированных аккаунтов с российскими госорганами.

    Ранее в официальном блоге Twitter сообщили, что социальная сеть выявила и удалила 100 учетных записей. Доступ к ним ограничили якобы потому, что аккаунты «вели пророссийскую пропаганду», а также «подрывали веру в стабильность альянса НАТО» и выполняли действия, которые были «направлены против США и ЕС».

    По данным социальной сети, аккаунты связаны с двумя отдельными сетями. Первая состояла из «69 фейковых аккаунтов, которые можно надежно привязать к российским государственным органам». Вторая включала в себя еще 31 аккаунт — по данным соцсети, они связаны с российским «Агентством интернет-исследований».