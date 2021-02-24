РКН потребовал у Twitter объяснить блокировку аккаунтов «госорганов»

Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки аккаунтов, которые социальная сеть заблокировала за «пророссийскую пропаганду». Ведомство также велело социальной сети разъяснить причины блокировки, доказав связь аккаунтов с госорганами.

Об этом сообщил Роскомнадзор на своем сайте.

«24 февраля Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter, Inc с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что потребовали у социальной сети подтвердить связь заблокированных аккаунтов с российскими госорганами.

Ранее в официальном блоге Twitter сообщили, что социальная сеть выявила и удалила 100 учетных записей. Доступ к ним ограничили якобы потому, что аккаунты «вели пророссийскую пропаганду», а также «подрывали веру в стабильность альянса НАТО» и выполняли действия, которые были «направлены против США и ЕС».

По данным социальной сети, аккаунты связаны с двумя отдельными сетями. Первая состояла из «69 фейковых аккаунтов, которые можно надежно привязать к российским государственным органам». Вторая включала в себя еще 31 аккаунт — по данным соцсети, они связаны с российским «Агентством интернет-исследований».