РКН потребовал от «Википедии» удалить фейки про спецоперацию
«Википедию» обязали удалить фейки про спецоперацию. Такое требование выдвинул Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры. Об этом представитель ведомства сообщил РИА «Новости».
«Генеральная прокуратура России направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии „Википедии“, содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины», — сказал представитель РКН.
Кроме того, «Википедию» обяжут удалить материалы, в которых авторы изложили неверную информацию о якобы атаках на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.
«Википедия» должна выполнить требование Роскомнадзора в определенные сроки. Если этого не произойдет, на ресурс возложат административную ответственность в виде штрафа до четырех миллионов рублей. Такая мера пресечения связана с тем, что неверная информация о спецоперации российским законодательством признана противоправной.