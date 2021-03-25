РКН передумал запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях

В Роскомнадзоре отказались от идеи запрашивать у пользователей паспортные данные при регистрации в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщило РИА «Новости».

РКН на этой неделе представил проект приказа, определяющий правила работы информационной системы ведомства. В этом году ее начнут использовать для получения согласия на обработку персональных данных. Сейчас такое согласие можно предоставлять непосредственно оператору, но с 1 июля пользователи смогут выбирать инфосистему РКН. Предполагалось, что при регистрации с помощью интерактивной системы ведомства пользователь должен будет оставить о себе ряд сведений, в том числе указав данные паспорта и адрес проживания. Но в итоге в РКН пришли к выводу, что такой набор данных является избыточным.

Роскомнадзор скорректировал требования. Теперь проект приказа предусматривает обработку только тех данных, которые содержится в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В РКН подчеркнули, что использование системы ведомства не является обязательным условием для регистрации в соцсетях и мессенджерах.